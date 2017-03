Libelle Deelt Uit: deze mooie prijzen kun jij vrijdag 17 maart winnen!

Aanstaande vrijdag is het zover: een nieuwe editie van Libelle Deelt Uit, dé liveshow op Facebook waarin jij kans maakt op mooie prijzen. Deze editie staat geheel in het teken van de Libelle Musical & Theater Club.

Vrijdag 17 maart om 17.00 uur delen Libelle’s Carola en Helene weer live op Facebook mooie prijzen uit. Zeker de moeite waard om te kijken dus! Je maakt kans op deze prijzen:

Vrijkaarten voor Hair

Dé hippiemusical is terug! Met deze keer in de hoofdrollen: William Spaaij (bekend van De Tweeling en Ramses) als George en Anouk Maas (bekend van Beauty & the Beast en Flashdance) als Sheila. Vrijkaarten voor De Grote Drie

Mooie voorstellingen met de grootste hits van de 3 podiumdiva’s Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. Vrijkaarten voor The Bodyguard

Deze musical met Romy Montero is al twee jaar een grote hit. Het is een echte meezing-musical: alle grote hits van Whitney Houston komen voorbij. Vrijkaarten voor Jesus Christ Superstar

Ted Neeley schittert 45 jaar na het uitkomen van de film Jesus Christ Superstar, waarin hij ook de hoofdrol speelt, wederom in de rol van Jezus. Vrijkaarten voor Boeing Boeing

Een erg grappige voorstelling met Bas Muijs en Mariska van Kolck die zich afspeelt in de wereld van stewardessen en piloten. Vrijkaarten voor Powervrouwen

Een grappige revue over typische vrouwenzaken, vol zelfspot en humor. Met in de hoofdrollen o.a. Cystine Carreon (bekend van Gooische Vrouwen), Pamela Teves (Onderweg naar Morgen) en Mylène d’Anjou (Ciske de Rat, Grease). Vrijkaarten voor Slippers

Romantische komedie met cabaretduo’s Plien & Bianca en Droog Brood. De voorstelling gaat over 2 stelletjes, en de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Kaartjes voor deze voorstellingen én nog vele andere zijn te bestellen bij de Libelle Musical & Theater Club. Libelle-lezeressen krijgen vaak een fijne korting of profiteren van een rang-upgrade: www.libelle.nl/theaterclub

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan. En zet ’t in je agenda: vrijdag 17 maart om 17.00 uur. Tot dan!

Deze editie van Libelle Deelt Uit wordt mede mogelijk gemaakt door Made.com, Pure & Original en de Libelle Musical & Theater Club.