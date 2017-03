Libelle Nieuwscafé: Femke (van BZV!) tegen Thieme: “U zet de veehouderij in een slecht daglicht”

Een oude bekende neemt plaats in het Libelle Nieuwscafé: Femke van Boer Zoekt Vrouw. Ze heeft een appeltje te schillen met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD).

“Onze mannen werken 80 uur per week om voedsel te produceren. U zet de veehouderij in een slecht daglicht en dat raakt ons. Dat is waar wij tegen zijn.”

Ze is niet de enige met vragen voor Thieme. In het filmpje een uitgebreid weerwoord van de partijleider.

Boer Zoekt Vrouw

Boer Gijsbert en Femke leerden elkaar in 2010 kennen tijdens het programma ‘Boer Zoek Vrouw’. Inmiddels zijn de twee alweer 7 jaar bij elkaar en hebben ze 4 kinderen.

Over Ebru tikt een eitje

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 maakt Ebru Umar exclusief voor Libelle TV Ebru tikt een eitje, waarbij de journalist met lijsttrekkers van de verkiezingspartijen heerlijk gaat ontbijten en praten over de drukke tijd zo vlak voor de verkiezingen.

