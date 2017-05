Libelle showt haar eigen Miss Etam-collectie!

Maak kans op 2 kaartjes voor de Libelle Zomerweek!

We hebben een leuk nieuwtje: de collectie die Miss Etam speciaal voor de Libelle Zomerweek heeft ontworpen hangt nu in de winkels! Ben jij ook nieuwsgierig hoe de outfits eruit zijn komen te zien? Angelique mag samen met oud studievriend én concept designer manager Antois de Miss Etam-winkel in Haarlem openen. Onze creatieve duizendpoot is zwaar onder de indruk van de bijzondere ontwerpen van Antois. Denk aan prachtige kleuren en mooie, opvallende prints, waarmee je zonder twijfel de show steelt: zowel overdag op het strand als ’s avonds naar een feestje. Ook onze hoofdredacteur Hilmar komt nog even naar de winkel om een outfit te passen en is erg enthousiast over een mooie rok. We verklappen alvast: in deze collectie wil jij gezien worden! Dus ren naar de winkel en schaf alvast je outfit aan voor de Libelle Zomerweek, zodat jij straks kan shinen over het terrein.

Nog meer leuk nieuws: we mogen nog twee kaarten weggegeven voor de 21e editie van de Libelle Zomerweek. Laat in een reactie hieronder weten, waarom jij graag naar het leukste festival naar Nederland zou willen en wie weet maak jij kans op 2 kaarten! De uitslag wordt op donderdag 11 mei bekend gemaakt.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV