Yes! Een diversiteit aan maten op de catwalk van de Libelle Zomerweek Modeshow

De Libelle Zomerweek kan natuurlijk niet zonder modeshow. Elk jaar is dit weer een daverend succes. Wist je bijvoorbeeld dat de helft van de modellen die meelopen Libelle-lezeressen en -kijkers zijn? Jullie dus! 😉

Vandaag gaat Angelique de modellen casten voor de Libelle Zomerweek Modeshow en jij kan zien hoe dit in zijn werk gaat.

In de media zie je vaak weinig diversiteit aan omvang, maar het leuke van de Libelle Zomerweek Modeshow is dat alle maten – ja tot wel maat 48 – worden geshowed en de dames zijn ook van allerlei verschillende leeftijden. En dat maakt de keus voor Angelique eigenlijk extra moeilijk, want écht alle Libelle vrouwen zijn fantastisch.

Over Libelle Zomerweek backstage

Onze creatieve duizendpoot Angelique, bekend van de serie DIY met Angelique, laat ons zien wat er allemaal geregeld moet worden om het leukste event van Nederland van de grond te krijgen. Ook zo nieuwsgierig naar wat er achter de schermen gebeurt bij de organisatie van de Libelle Zomerweek? Klik hier voor nog meer leuke nieuwtjes en updates.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

Bron & beeld: Libelle TV