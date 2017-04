Singer-songwriter Steven en zijn vriendin Alex hebben allebei een passie voor muziek. Toen Steven een nieuw liedje had geschreven, stelde hij dan ook voor om het samen te zingen en een videoclip op te nemen. Maar wat Alex niet wist, was dat Steven stiekem iets heel anders van plan was. Wat ontzettend romantisch!

Bron: Little Things. Beeld: Kijk