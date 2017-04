Angeliques zoon denkt altijd elke Moederdag aan haar. Ook van haar ex krijgt ze ieder jaar nog cadeaus, omdat ze de moeder is van zijn kind – hoe lief is dat?!

Zoals zij haar vereren, zo wil Angelique ook wat meer met haar eigen moeder omgaan. Laatst schrok ze wel van namelijk toen mams (84) zei: ”Nu ben ik er klaar mee hoor, ik wil wel zo’n pil of een spuit’. Wat Angelique toen gedaan heeft? Bekijk de video maar.

LEES OOK:

Speciaal voor Moederdag doen dochters in deze hartverwarmende video’s een ode aan hun bijzondere moeder.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV