Lieke van Lexmond is 7 maanden zwanger en ziet er nog steeds strálend uit

Het is alweer 4 maanden geleden dat Lieke van Lexmond bekend maakte dat ze zwanger is van haar tweede kindje. Inmiddels tikt de presentatrice de 7 maanden alweer aan en doet dat net zo stralend als anders.

“Ik voel me hartstikke goed, tot zover gaat het echt super”, vertelt Lieke. En dat is te zien. Op hoge hakken (!) verscheen ze deze week stralend bij de ‘Look of The Year Award’-uitreiking. Wanneer de presentatrice precies is uitgerekend van haar tweede zoontje is niet bekend.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.