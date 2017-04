‘Linda de Mol eet ouderwets veel vlees’

Nu Linda de Mol volop in de aandacht staat met haar afvalpoging, hebben veel mensen daar wat over te zeggen. Het valt VPRO-presentatrice Janine Abbring op dat Linda wel erg veel vlees eet.

“Wat mij vooral opvalt in Linda’s lijnpoging is hoe ouderwets veel vlees ze eet. Tijd voor een vega-themanummer van de LINDA”, twitterde Janine Abbring. Op die tweet kreeg Janine de kritiek te horen dat haar opvatting een typisch Randstad-syndroom zou zijn. Janine, die opgroeide in Groningen en sinds haar 15e vegetariër is, gaat daar tegenin. “Ik vind elke dag vlees eten ouderwets. Minder of geen vlees eten is beter voor dier & milieu, ik zie niet in waarom je daar in welk medium dan ook géén aandacht aan zou besteden.”

