Linda de Mol vertelde vorige week in haar vlog dat het sporten nog niet echt heel soepel ging door haar ontstoken oog. Maar moet je haar nu eens zien…

Linda zette afgelopen week alle zeilen bij in haar strijd tegen de overtollige kilo’s. “Er moet natuurlijk nog wel heel hard gewerkt worden aan dat lichaam”, zegt de presentatrice er zelf over. Maar: makkelijk vond ze het niet – zeker niet als ze in een drukke week ook nog eens 4 uur per week moet sporten. En mocht je een trouw Miljoenenjacht-kijker zijn en je afvragen waarom Linda er niet slanker uitziet; ook daar heeft ze een goede reden voor…

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron en beeld: KIJK