Hiér kun je live de aankomst van de panda’s in Nederland volgen

Je kunt het bijna niet gemist hebben: vandaag zijn panda’s Wu Wen en Xing Ya geland in Nederland (zie video). De dieren worden vandaag meteen naar de dierentuin in Rhenen gebracht, maar tot die tijd zijn ze live te volgen.

Dierenartsen en verzorgers vlogen met de dieren mee om te zorgen dat alles goed ging. De dieren worden naar het dierenhotel van KLM gebracht en later vandaag vertrekken ze naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. KLM is aanwezig op Schiphol en laat live zien wat daar allemaal gebeurt. Hier kun je meekijken:



Bron: Hartvannederland.nl. Beeld: ANP.