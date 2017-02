Lodewijk Asscher (PvdA): “Ik wil óók gewoon een goede vader zijn”

Ebru gaat deze week een eitje tikken met Lodewijk Asscher, 42 jaar en lijsttrekker van de PvdA. Lodewijk ontvangt Ebru niet thuis, maar in het Amsterdamse Lloyd Hotel.

Hij heeft 3 jonge zoons en vindt het belangrijk dat zij geen last hebben van de bekendheid van hun vader. Zijn zoons krijgen wel in hun opvoeding mee dat het belangrijk is om wat voor andere mensen te doen en dat je opkomt waar je in gelooft. Zo heeft zijn oudste zoontje laatst na een project op school besloten vegetariër te worden: “Omdat de koeien vieze scheten laten en dat is slecht voor het milieu.” Tja, zo kun je het ook formuleren 😉

De vraag is natuurlijk met wie de PvdA straks wil gaan regeren: is de samenwerking met de VVD bevallen, of wil Asscher toch liever een grote stap naar links maken? Ebru vraagt en krijgt antwoord. Snel kijken dus!

Bron & beeld: Libelle TV