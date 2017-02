Fans in de zaal? Filmhit ‘Love Actually’ krijgt een vervolg

Cast (ja, de originele cast!) en crew van ‘Love Actually’ werken as we speak aan een vervolg op de kaskraker uit 2003.

Natuurlijk kunnen wíj er geen genoeg van krijgen, maar het vervolg komt er in de vorm van een korte film.

Voor het goede doel

De romantische komedie wordt nieuw leven ingeblazen dankzij Comic Relief, het goede doel dat in 1985 werd opgericht door scriptschrijver Richard Curtis. Juist, de man achter Love Actually. Red Nose Day is hun grootste geldinzamelingsactie en vindt om het jaar op 24 maart plaats. Voor díe gelegenheid wordt de film gemaakt.

Update in 10 minuten

Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln, ze zijn allemaal van de partij. De film speelt zich vandaag de dag af en laat in 10 minuten zien hoe het 14 jaar later met de karakters gaat.

Ooh-la-la, wij zijn benieuwd! Red Nose Day Actually is op 24 maart te zien op BBC One.



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland! KIJK OOK: Aaah, Mark en Juliet in de bekende To me, you are perfect-scène. LEES OOK:

Bron: ELLE. Beeld: KIJK