Dít wist je nog niet over de relatie van ‘GTST’-koppel Erik en Caroline

Acteurs Erik de Vogel en Caroline de Bruijn zijn al jaren zowel in Meerdijk als in het echte leven een stel, maar het verbaasde ons dat ze in het echte leven helemaal niet getrouwd blijken te zijn.

In Goede Tijden Slechte Tijden zijn ze al vijf keer in het huwelijksbootje gestapt en nog veel vaker weer uit elkaar gegaan, maar in het echt zijn ze al jaren een gelukkig stel. Toch lijkt een huwelijk er niet aan te komen en daar hebben ze een goede reden voor. En zo zijn er meer BN’ers die niet getrouwd zijn (zie video).

BEKIJK DE VIDEO:



Bron: Show.nl. Beeld: ANP