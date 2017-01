Wát een luxe: handsfree Libelle TV kijken op je mobiele telefoon

Libelle TV kijk je natuurlijk overal! Op de computer, je tablet of je mobiele telefoon. Thuis op de bank of in bed, op werk (stiekem!) of onderweg in de trein of tram. Vooral als je op je mobiele telefoon je lievelingssoap Over Eva gaat binge watchen, zin hebt om je dood te lachen om de nieuwe aflevering van Libelle Pakt Uit of een traantje wegpinkt bij de bijzondere verhalen van Als Ik Er Niet Meer Ben, kun je nog weleens lamme armen krijgen van het vasthouden van je mobieltje. Zo zet je ‘m neer en kijk je handsfree naar je lievelingsseries. Enjoy!