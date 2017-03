Geen make-up remover in huis? Dan maak je ‘m toch gewoon zelf!

Gebeurt zeker wel een aantal keer in het leven van een vrouw: gaan slapen met mascara op je ogen en foundation op je gezicht.

Resultaat? Wakker worden als een wasbeertje met uitgelopen zwarte mascara-ogen. Misschien was je gewoon te lui om je make-up eraf te halen óf je had geen remover meer in huis. Met het eerste kunnen we je niet helpen (alleen waarschuwen dat het écht niet goed voor je huid is!) Maar met het tweede wel… Je maakt gewoon je eigen én ook nog natuurlijke make-up remover!

Bron & beeld: Libelle TV