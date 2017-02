Oogpotlood: gewoon in’t zwart of een lekker gek kleurtje. Staat leuk en geeft nét dat beetje extra aan je mooi opgemaakte ogen. Veel dames maken zich véél liever op met een oogpotlood dan met eyeliner, maar… Probleempje is toch altijd wel het slijpen van je potloodje. Of de slijper is te groot of te klein óf het puntje slijpt stroef… met als gevolg dat het potlood blijft afbreken. De oplossing? Keep it cool. Letterlijk. Kijk mee.