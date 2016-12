Man die zijn vrouw verloor bij aanslag in België doet een emotionele oproep

Het leven van de Vlaamse Mohamed El Bachiri is na 22 maart nooit meer hetzelfde geweest. Dat was de dag dat zijn vrouw om is gekomen bij de aanslag op het Brusselse metrostation Maalbeek.

De man deed een oproep op televisie waarin hij duidelijk maakt dat er nog meer in hem zit dan verdriet. Hij roept op tot een ‘Jihad van liefde’ als antwoord op de aanslagen van het afgelopen jaar. Zijn vrouw kwam om bij de aanslag op 22 maart en sinds die dag moet hij samen met zijn 3 kinderen verder zonder hun moeder.

Terrorist

In de oproep zegt hij: “Ik ben Mohamed El Bachiri. Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Door mijn naam en mijn godsdienst ziet een deel van de wereld mij als potentiële terrorist en dat doet pijn.” Zijn ‘Jihad van liefde’ moet een antwoord zijn op de verdeeldheid die de terroristen willen veroorzaken.

Liefde

Haatgevoelens heeft hij niet, hij wil met zijn toespraak niet duidelijk maken dat hij slachtoffer is. “Ik weet dat ik niet de enige ben die lijdt. Ik wil een boodschap van liefde, menselijkheid en eenheid brengen”, zegt hij. Hij vertelt dat zijn vrouw ook zij dacht en dat het weerspiegelt wat de meeste moslims denken. “Ze willen gewoon liefde geven en krijgen en dromen en verder kunnen gaan. Iets wat alle mensen willen.”

Bron: De Afspraak. Beeld: Kijk