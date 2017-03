Oude man ontdekt hoeveel zijn horloge waard is en zijn reactie is ontroerend

In Nederland hebben we ‘Tussen Kunst en Kitsch’ waar we met oude, wellicht waardevolle, spullen naar toe kunnen, in Amerika gaan ze daarvoor naar de ‘Antiques Roadshow’. Daar kreeg deze man de verrassing van zijn leven.

De Amerikaanse oorlogsveteraan kocht in 1960 in Duitsland een horloge. Niet zomaar een horloge, maar een echte Rolex. In die tijd was het merk nog niet zo bekend en kon de man voor 120 dollar, wat destijds wel een maandsalaris was, een horloge van het merk kopen.

Eerste exemplaar

De inmiddels bejaarde man was benieuwd wat het klokje nu waard zou zijn en liet het taxeren in het televisieprogramma. En wat blijkt? Het horloge blijkt het eerste exemplaar te zijn dat ooit is gemaakt en is nu wel 35.000 tot 45.000 euro waard. Maar omdat de man ook het doosje en de originele papieren bewaard heeft, zou hij er zelfs wel 65.000 tot 75.000 euro voor kunnen krijgen. De man hoopte dat hij er 1500 dollar voor zou kunnen krijgen, maar dat blijkt flink wat meer te zijn.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: Kijk.