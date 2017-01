Als je een dierenliefhebber als Matt Wright bent dan wil je natuurlijk niets liever dan dicht bij een krokodil komen, maar als-ie dan zó dichtbij en zó groot is…

De presentator was aan het wandelen in het Australische Northern Territory en zag ineens een 4 meter lange krokodil uit het water komen. Het dier lag gecamoufleerd tussen de rotsen en was op het eerste gezicht bijna niet te zien. Zag jij het dier liggen in het water?

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Kijk