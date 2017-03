Video: Man neemt afscheid van zijn vrouw en laat zich levend begraven

Het klinkt bizar: deze gepensioneerde man uit de Noord-Ierse stad Belfast laat zich levend begraven. Zijn vrouw krijgt nog een dikke afscheidskus, en dan stapt hij in de kist. Het is echter niet wat je denkt…

John Edwards stapt vrijwillig in de kist, maar met de bedoeling om er over 3 dagen weer uit te klimmen. Hij wil met zijn actie aandacht vragen voor zijn stichting Walking Free, waarmee hij mensen met zelfmoordneigingen en verslavingen helpt.

Radicale actie

Ooit was John zelf ook verslaafd. Al 25 jaar is hij nuchter, maar zijn belangrijkste doel is nu om anderen met dezelfde problemen te helpen. “Om aandacht te vestigen op depressie en verslaving, heb ik een grote kist gemaakt om er 3 dagen in te leven. Ik weet dat het een nogal radicale actie is. Ik wil mensen ‘vanuit het graf’ helpen, voordat ze er zelf in belanden. Ik wil laten zien dat er hoop is.”

Luchtgaten

De kist heeft luchtgaten en een internetverbinding, zodat John van binnenuit zijn boodschap kan verspreiden over de wereld.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Kijk, Istock