Man troost zijn ontslagen moeder door samen haar bucketlist af te strepen

Toen de 75-jarige Rebecca Danigeles na 50 jaar werd ontslagen van haar baan als huishoudster in een hotel, zat ze er goed doorheen. Haar zoon Sian-Pierre vond dat zo sneu, dat hij een lumineus plan bedacht om haar te troosten.

Voor Rebecca kwam haar ontslag als een schok. “Ik heb nog nooit een dag vrij genomen, ik ben nooit lui.” Haar zoon, die werkt als freelance journalist, begrijpt er ook niks van. “Mijn moeder accepteert iedereen zoals ‘ie is. Ze kan met iedereen contact maken en is een geweldige luisteraar. Ze is ook obsessief met schoonmaken. Ze zegt altijd dat als ze onverwacht doodgaat, we eerst het huis moeten schoonmaken voordat we het alarmnummer bellen.”

Bucket list

Sian-Pierre zag hoe verdrietig zijn moeder was na haar ontslag. “Mijn moeder was bijna nooit thuis omdat ze altijd aan het werk was.” Om haar af te leiden, bedacht hij een plan: een bucketlist. Rebecca’s zoon stelde voor om een lijst te maken met twaalf dingen die ze nog in haar leven wil doen. Daaruit ontstond een lijst variërend met doelen als een Instagram-account beginnen, skydiven en het graf van haar zus voor de eerste keer bezoeken.

Begrafenis

“Ik ben niet naar de begrafenis van mijn zus geweest toen ze overleed omdat ik aan het werk was. Ik heb er zoveel spijt van dat ik iets wat zoveel minder belangrijk is op de eerste plek zette,” zegt Rebecca daarover. Dat bezoek was dan ook een emotioneel moment. “Als workaholic gaf me dat wel wat perspectief.”

Sian-Pierre was zelf nogal verbaasd dat zijn moeder wil skydiven. “Maar nu ze het gezegd heeft, gaan we het doen ook.”

