Manlief last van zijn wegwaaiende stropdas? Zo blijft-ie op z’n plek!

Wij vrouwen hebben daar natuurlijk geen last van, maar je hebt hoogstwaarschijnlijk manlief erover horen mopperen… Een stropdas die wegwaait.

Loop je buiten en er staat een flinke wind, dan klappert die stropdas als een vlag aan een vlaggenstok. Ook leuk: als je lief net een bak koffie in z’n linkerhand heeft en z’n koffer in z’n rechterhand, dus geen handen vrij. En die stropdas maar van links naar rechts wapperen, met een beetje pech in zijn gezicht. Met dit simpele trucje blijft dat ding altijd op de juiste plek hangen.

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

Bron & beeld: Libelle TV