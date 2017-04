Hilarisch: vrouw vertelt hoe haar man boodschappen doet en gaat het internet over

Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar wij weten het eigenlijk wel zeker: vrouwen kunnen veel sneller boodschappen doen dan mannen. Dat weten mannen zelf eigenlijk ook, want als zij boodschappen gaan doen, moeten we altijd paraat staan als hulplijn.

Deva Dalporto, de moeder achter de Amerikaanse blog ‘My Life Suckers’, maakte dit ook steeds weer mee en besloot om er een hilarische video over op te nemen. Ze begint nog aardig over haar man door te vertellen dat hij niet helemaal gek is en een universitaire studie heeft afgerond, maar dat hij écht geen boodschappen kan doen. Het is natuurlijk ook heel ingewikkeld om te onthouden waar de eieren liggen. Op een hilarische manier laat ze in de video zien hoe haar man haar maar blijft bellen als ze hij in de winkel staat. Heel herkenbaar voor veel vrouwen, want inmiddels is de video al 300.000 keer bekeken en meer dan 2000 keer gedeeld.

Bron: Delish.com. Beeld: Kijk.