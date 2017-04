In Viggo doet Vrouwendingen onderzoekt Viggo dit keer het inrichten van je huis. Vrouwen zijn er gek op! Toch? De grote vraag is natuurlijk, zijn mannen en vrouwen op dit vlak ook weer zo verschillend?

Samen met een groep vriendinnen mag Viggo zijn eigen moodboard maken en hij komt tot hele interessante ontdekkingen… Het woord ‘gezellig’ is wederom het sleutelwoord van de dag.

Over Viggo doet Vrouwendingen

In ‘Viggo doet Vrouwendingen’ duikt Viggo Waas in de wereld van de vrouwen door met ze mee te gaan en mee te doen. Waarom vinden vrouwen het leuk om met z’n allen uren te winkelen, doen ze iedere paar weken weer een nieuwe vorm van sport en wat is dat toch met die trouwjurken? Met de nodige humor en zelfrelativering probeert Viggo erachter te komen wat er zich afspeelt in de hoofden van vrouwen.

