Marathonloper geeft eigen race op om uitgeputte loper over de finish te helpen

Tijdens de marathon in Londen liet een van de deelnemers zien wat sportiviteit écht betekent. Toen hij zag dat een andere marathonloper vlak voor de finish bijna niet meer op zijn benen kon staan, schoot hij meteen te hulp – ten koste van zijn eigen race.

De man in kwestie heet Matthew Rees en in Londen wordt hij onthaald als een held na zijn actie. Hij zag hoe loper David Wyeth enorm worstelde om de finishlijn te halen. Matthew offerde zijn eigen race op om David alsnog over de finish-lijn te krijgen. Met een andere marathonloper ondersteunde hij David, die inmiddels bijna niet meer op z’n benen kon staan.

Het regent reacties

Op Twitter regent het inmiddels reacties van mensen die ontroert zijn om Matthews actie.

ALL THE ❤️❤️❤️ IN THE ACTUAL WORLD to the man who helped my superstar cousin David Wyeth #LondonMarathon #ChorltonRunners #SwanseaHarriers 😭 pic.twitter.com/DyTwyOpxPk — Beth Whalley (@beth_whalley) April 23, 2017

Matthew Rees, of @SwanHarrierDev, you’ve just encompassed everything that’s so special about the #LondonMarathon. We salute you. 👏👏 pic.twitter.com/86Ql4LLBEa — London Marathon (@LondonMarathon) April 23, 2017

He’s a 2hr 30 marathon and 1hr 11 half which makes it even more selfless #londonmarathon — Ian Waterhouse (@newwatas) April 23, 2017

Bron: Metro UK. Beeld: KIJK