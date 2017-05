Marion (53) gaat van jaren ’80 naar stoer en vrouwelijk mét een tikje sexy

Marion (53): “Mijn haar bevalt me niet en ook mijn make-up is al jaren hetzelfde”. Ze vindt zichzelf te veel een plakkaat worden en alles is eigenlijk ‘too much’.

Qua kleding kiest ze altijd voor veilig en kleurt ze meestal zwart, grijs of wit. Tijd voor een metamorfose. En wauw, wat een resultaat! Ze herkent zichzelf bijna niet meer terug.

Over 7 jaar jonger

Met een frisse coupe en nieuwe outfit van het Libelle Metamorfose Team ziet elke vrouw er járen jonger uit!

Wil je ook een metamorfose?

Bron & beeld: Libelle TV