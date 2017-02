Mathilda: “Moet ik mijn grijze haar blijven verven of uit laten groeien?”

Mathilda vraagt zich af of ze haar grijze haar nog moet verven. Of juist helemaal grijs moet laten worden… Of misschien toch een lichtere kleur… Kortom, help!

Daar weet Libelle’s metamorfoseteam uiteraard raad mee. Niet alleen de kleur maar ook haar kapsel wordt onder handen genomen. Als kers op de taart krijgt Mathilda nog een nieuwe frisse look aangemeten. Hoe klinkt een denim tuinbroek: te jong? Te hip? Totaal niet. Dat moet je zien.

Over 7 jaar jonger

Met een frisse coupe en nieuwe outfit van het Libelle Metamorfose Team ziet elke vrouw er járen jonger uit!

Wil je ook een metamorfose?

Stuur ons een duidelijke foto van je gezicht, een foto ten voeten uit, je maten (topmaat, broekmaat, cupmaat, schoenmaat), leeftijd, naam en adres. En vertel iets over jezelf: waarom wil je meedoen aan deze rubriek? Reacties graag naar redactie@libelle.nl of naar Libelle, Postbus 40020, 2130 KP Hoofddorp, o.v.v. ‘7 jaar jonger’. Foto’s worden niet geretourneerd. Alleen als je wordt uitgekozen krijg je bericht.

