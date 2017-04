Matthijs van Nieuwkerk openhartig over drugsgebruik

Presentator Matthijs van Nieuwkerk praat in ‘De Wereld Draait Door’ niet vaak over zijn privéleven, maar afgelopen vrijdag was hij heel openhartig over zijn drugsgebruik.

Aan het begin van de uitzending vroeg collega Marc-Marie Huijbregts hem of hij weleens drugs heeft gebruikt. Heel eerlijk gaf hij toe dat hij dat inderdaad weleens heeft gedaan. En dat het niet bij een jointje is gebleven.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress.