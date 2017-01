Waarom 2017 een bijzonder jaar wordt voor koningin Máxima

2017 is nog maar net begonnen en nu al heeft koningin Máxima een volle agenda. Maar gelukkig heeft ze ook genoeg te vieren dit jaar.

Want naast al de werkverplichtingen viert het koningspaar ook dat ze dit jaar 15 jaar getrouwd zijn! Waarschijnlijk wordt dit niet groots gevierd, maar wat wel groots aangepakt wordt, is de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander dit jaar. Wat kunnen we verwachten op zijn verjaardag dit jaar?

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.