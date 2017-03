Dít is waarom we van Máxima houden

De muziekwedstrijd voor de leerlingen uit groep 5, 6 en 7 is van start gegaan! Daarom opende Hare Majesteit Koningin Máxima afgelopen woensdag op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas’.

Als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs zet zij zich samen met de Ambassadeurs van Meer Muziek in de Klas in voor het aanbieden van structureel muziekonderwijs op basisscholen. Ook aanwezig op het symposium was hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Erik Scherder. Hij sprak daar onder andere over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein.

Leuk weetje: de winnaars van de muziekwedstrijd mogen aan het eind van het jaar optreden voor onze koningin, spannend!

Over de Week van Maxima

Duik samen met Libelle TV in het leven van Maxima! Iedere week kun je kijken wat onze koningin heeft gedaan. Van basisschoolbezoekjes tot stemrecht van de Koninklijke familie. Alles passeert de revue.

Bron & beeld: Libelle TV