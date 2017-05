Niet Máxima, maar déze vrouw schitterde aan de zijde van Willem-Alexander

Voor de viering van het 150 jarig bestaan van het Rode Kruis was koning Willem-Alexander aanwezig in de Ridderzaal in Den-Haag.

De grote afwezige tijdens deze viering was koningin Máxima. Maar déze vrouw stond wél aan de zijde van koning Willem-Alexander.

Bron & beeld: Libelle TV