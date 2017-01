“Je krijgt er zelfs een meetlint bij om te zien of het werkt!”

Een cadeau uitpakken is altijd spannend. Zeker als je totaal geen idee hebt wat je kunt verwachten. De eerste seconden van het uitpakken zijn het spannendst en maken zo’n moment speciaal. En dan vooral voor deze dames: ze hebben geen flauw idee wat ze mogen verwachten. Het uitpakken begint rustig, maar als ze eenmaal weten wat het is hebben ze de grootste lol. Of zijn ze toch minder enthousiast? Dit is namelijk wel een heel bijzonder dingetje en het belooft een heleboel: 2 centimeter van je onderkin eraf. Wat denk je?

Bron & beeld: Libelle TV