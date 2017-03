Dit wil jij ook: er komt een MEGA ballenbak op de Libelle Zomerweek!

Deze week gaat onze Angelique los in de ballenbak! Je snapt: ze kan haar geluk niet op. Droom jij er ook weleens van om ongegeneerd in een ballenbak te springen? Goed nieuws: op de Zomerweek kan dit gewoon!

Jawel, je leest het goed, je mag het kind in jezelf volledig naar boven halen. Want Angelique heeft het briljante idee bedacht om een enorme ballenbak te plaatsen op het terrein van de Libelle Zomerweek.

Zoals jullie weten draait het dit jaar op de Libelle Zomerweek om “GELUK”. Maar hoe geef je dat vorm? Angelique heeft daarom bedacht om dit thema uit te beelden in ronde vormen. Oftewel: cirkels, cirkels en nog eens cirkels. En ballen zijn ook ronde vormen. Dus dan is de stap naar de ballenbak natuurlijk al snel gemaakt.

Maar voordat je zo’n enorme ballenbak op de Zomerweek lanceert, moet Angelique natuurlijk wel eerst weten of het net zo’n fantastisch speelparadijs is voor jullie als dat het voor kinderen is. Dus neemt onze creatieve duizendpoot de proef op de som! Ze gaat naar een heus kinderparadijs, waar ze speciaal voor ons de ballenbak mag testen.

Of het een succes was? Kijk zelf maar! HIER kun je in ieder geval je kaarten kopen!

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV