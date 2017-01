Prins Harry’s vriendin Meghan in verlegenheid door arrestatie halfbroer

In Groot-Brittanië smult de tabloidpers van een schandaaltje rondom Meghan Markle, de vriendin van prins Harry. Haar halfbroer is afgelopen weekend opgepakt omdat hij zijn ex bedreigd zou hebben.

Wanneer je de nieuwe liefde van prins Harry bent, kun je er vergif op nemen dat de Britse pers gaat wroeten in je verleden. Dat is precies wat Meghan Markle nu overkomt. Want naast haar gearresteerde halfbroer zijn er ook foto’s uitgelekt van het huwelijksfeest met haar vorige man. Daarop schittert de actrice onder meer in een gele bikini op het strand. De Britse pers noemt het ‘pikant’, maar eerlijk gezegd zien wij toch vooral een bloedmooie vrouw die heel goed weet hoe je van het leven moet genieten.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress.