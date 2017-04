Meisje is autodief te slim af en redt zo haar kleine zusje

Afgelopen zaterdag belandden de zusjes Maddie (12) en Mollie (7) in een nachtmerrie, toen de auto waarin ze zaten werd gestolen. Maar Maddie bedacht zich geen seconde en stortte zich met al haar kracht op de autodief.

De zusjes reden met hun moeder in de wagen, toen ze voor hen op de weg 2 andere auto’s zagen botsen. Moeder Brandie stapte uit om te kijken of ze de slachtoffers kon helpen. De 2 meiden bleven in de wagen zitten. Plotseling liep de man die het ongeluk had veroorzaakt op de auto van het gezin af. Van een afstandje zag Brandie hoe hij in de auto stapte, terwijl haar dochtertjes er nog in zaten.

‘Ik ging ervoor’

Gelukkig had Maddie van haar ouders geleerd dat ze altijd haar jongere zusje moest beschermen, als iemand haar kwaad wilde doen. De tiener zette de koppeling van de auto in een hoge versnelling, zodat de man niet kon wegrijden. Daarna begon ze de autodief te slaan en gilde zo hard ze kon. “Ik ging ervoor”, zegt Maddie. “Ik dacht nergens meer aan, behalve dat die engerd onze auto uit moest!”

Onder invloed

Haar actie had succes. Maddie ging zo op in haar gevecht, dat ze niet eens in de gaten had dat de kleine Mollie zelf al uit de auto ontsnapt was. De man werd gearresteerd en is aangeklaagd voor weglopen van een ongeluk, autodiefstal en voor rijden onder invloed.

Breuk

Maddie’s ouders zijn apetrots op de dappere tiener. Het meisje liep door het gevecht wel een breukje in haar pols op.

