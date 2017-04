Angstaanjagende beelden van een bewakingscamera in een kapsalon in de Amerikaanse staat Arizona. Een 4-jarig meisje dat in de zaak aan het spelen is, overleeft ternauwernood een beschieting op de salon. Twee kogels vliegen rakelings langs haar hoofd.

Het incident gebeurde in het plaatsje Chandler. Het meisje huppelde door de winkel en speelde bij het raam, toen er plotseling van buitenaf op de zaak geschoten werd. Twee kogels vlogen door het raam en misten het meisje op een haar na. De kleuter liep verwondingen op door glassplinters, maar het had veel erger kunnen aflopen.

Ruzie

De politie heeft een 23-jarige verdachte opgepakt. Hij zou ruzie hebben gehad met de eigenaar van een tattooshop, even verderop. De man vuurde daarna 3 kogels af, die bij de kapperszaak naar binnen vlogen.

