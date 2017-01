Brits meisje (7) doet perfecte imitatie van Taylor Swift

Een 7-jarig Brits meisje is een regelrechte hit op internet na haar Taylor Swift-imitatie in een Filipijnse tv-show. “Ik deed gewoon wat ik het liefste doe en toen gebeurden er magische dingen”, aldus het meisje.

Het publiek van de tv-show Your Face Sounds Familiar: Kids ging uit haar dak toen de kleine Xiamara Vigor een perfecte imitatie deed van You Belong With Me, de hit van Taylor Swift uit 2008.

Kledingwissel

Compleet met gekapt haar, make-up en dezelfde gebaren ging Xia als een mini-Taylor over het podium. Halverwege het nummer deed ze ook nog eens een kledingwissel en gooide ze haar haar los.

Kindsterretje

De 7-jarige Xia is een kindsterretje in de Filipijnen. Ze heeft een Britse vader en Filipijnse moeder. Als peuter verhuisde ze van Devon naar Azië, waar ze in een Filipijnse comedyserie speelt. Vader Alan zegt in een Britse krant: “Ik ben ongelofelijk trots. Ze doet het supergoed en is echt een grote tv-ster in de Filipijnen.”

