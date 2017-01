Dit meisje werd gepest om haar moedervlek, maar nu is ze er juist blij mee

Cassandra Naud werd geboren met een flinke moedervlek op haar wang. Haar ouders kregen bij de geboorte de optie om de vlek te laten verwijderen, maar ze besloten dat niet te doen omdat de kans groot was dat Cassandra er een groot litteken aan overhield.

Binnen het gezin werd er nooit een big deal gemaakt van haar moedervlek. Hoewel Cassandra vaak het mikpunt werd van pesterijen, gaven haar ouders mee dat deze haar juist uniek maakt. Desalniettemin maakten de pesterijen haar onzeker. “Ik had een hoop problemen met m’n zelfvertrouwen. Vlak voordat ik naar de middelbare school ging, was het het ergst en overwoog ik de moedervlek toch te verwijderen.”

Gelukkig bedacht Cassandra zich en is ze er nu juist blijer mee dan ooit. “Mijn moedervlek zorgt ervoor dat ik opval. Het geeft me een interessantere uitstraling.” Inmiddels is ze een danseres én veelgevraagd model. Ondanks de pestkoppen van vroeger heeft Cassandra’s moedervlek haar dus meer opgeleverd dan gekost.

