Deze foto’s van een 7-jarig meisje dat Belle ontmoet zijn bitterzoet

Sprookjes kunnen echt uitkomen, dat blijkt maar weer uit deze foto’s. De 7-jarige Daisy, die geboren is met een vorm van dwerggroei, stond vorige week oog in oog met haar grote idool: Disney-prinses Belle!

Daisy’s grote wens was om met haar hele familie naar Disney World in Orlando te gaan en daar Belle te ontmoeten. Stichting Make-A-Wish zorgde ervoor dat die droom werkelijkheid werd. Het kleine meisje kreeg een rondleiding van de prinses uit Belle en het Beest. Daisy had het zó naar haar zin gehad, dat ze na de vakantie zei dat ze voor altijd in Orlando wilde blijven wonen.

So Daisy just met Belle..and Belle asked if we had plans after…when we said no, she said “Great! What if I take you on a tour of France?”😭 pic.twitter.com/UKmCJOx6OD

— Patricia (@lovelovelove343) 16 april 2017