Meisje met zeldzame ziekte ontroert iedereen met video waarin ze zingt

De Amerikaanse Leah Carroll is nog maar 4 jaar oud, maar moet nu al keihard vechten tegen een zeldzame ziekte. In een fantastische video laat ze zien dat ze nog steeds heel sterk is.

Het meisje lijdt al vanaf dat ze een halfjaar oud was aan een zeldzame bloedziekte. Ze brengt het grootste gedeelte van haar leven door in het ziekenhuis en heeft al 2 beenmergtransplantaties moeten ondergaan. Haar moeder deelde een video van het meisje op Facebook om te laten zien dat muziek haar overeind houdt en dat ze een echte doorzetter is. In de video zingt het meisje keihard mee met haar favoriete nummer en dat filmpje ging al snel het internet over. Inmiddels heeft het meisje al meer dan 33 miljoen mensen ontroerd. “Ik hoop dat ze ook een lach op jouw gezicht kan toveren”, schrijft de moeder bij de video.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.