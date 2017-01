Dít is de echte reden waarom Melania’s gezicht betrok bij de inauguratie

Na de inauguratie van Donald Trump ging er al snel een video het internet over van Melania Trump die alleen lacht als haar man naar haar kijkt.

In de video is te zien dat Melania Trump haar man lachend aankijkt, totdat Donald Trump zich omdraait en het gezicht van de first lady in een paar seconden op onweer staat. Iedereen was er dan ook zeker van dat haar man iets gemeens tegen haar gezegd moet hebben, maar nu blijkt het toch anders in elkaar te steken.

Ivanka

Het blijkt dat Donald Trump niet tegen zijn vrouw praat, maar tegen zijn dochter Ivanka die achter haar staat. Melania dacht dat hij het tegen haar had, maar pas als hij wegkijkt zonder haar aan te kijken, heeft ze in de gaten dat hij niet tegen haar praatte. Trump zou dus helemaal niets tegen haar gezegd hebben.

Nu vragen we ons alleen nog af: wát zei Donald Trump precies?

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: Kijk.