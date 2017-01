Michael van Gerwen wordt voor de eerste keer vader

Het kan voor Michael van Gerwen allemaal niet op: hij is niet alleen wereldkampioen darts geworden; hij wordt ook nog eens vader! Dat maakte hij tijdens zijn huldiging bekend.

“We gaan in Vlijmen nog een inwoner krijgen, we worden papa en mama!”, kondigt de dolgelukkige Mighty Mike aan. Het is het eerste kindje voor hem en zijn jeugdliefde Daphne. De twee trouwden in 2014.

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP