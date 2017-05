Video: zo is het écht om migraine te hebben

Denk jij ook weleens dat je collega of vriendin zich aanstelt wanneer ze jullie plannen afzegt vanwege migraine? Zó erg kan het toch niet zijn? Na het zien van deze video weet je wel beter.

In het filmpje krijgen een collega, partner, moeder en vriendin een speciale bril op die laat zien hoe het is om met migraine rond te lopen. En dat levert een hoop begrip op. “Sorry dat je dit steeds moet doorstaan”, vertelt een moeder die de bril gedragen heeft. “Het spijt me dat ik ooit aan je getwijfeld heb”, biecht een partner op.

Een app

De video is gemaakt door een fabrikant van pijnstillers die bewustwording wil creëren in de omgeving van mensen met migraine. Wil jij je vrienden, familie of collega’s ook weleens laten zien hoe het echt is om migraine te hebben? Er is een app in de maak die migraine-symptomen laat zien.

Bron: Drozthegoodlife. Beeld: Zie.nl