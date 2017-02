Creëer balans in je relatie met deze mindfulness tips

Mindfulness is hip! Je hoeft maar een willekeurig magazine open te slaan en de artikelen over deze manier van denken en leven vliegen je om je oren.

Mensen willen bewuster leven en meer momentjes voor zichzelf pakken. Onze liefde- en passievlogger Guusje is ook fan van mindfulness. Speciaal in dit thema heeft ze daarom twee mindfulnesstips voor je, gericht op je relatie. Als je deze twee tips een paar weken volhoudt, garandeert Guusje je dat je relatie meer in balans komt. Succes!

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV