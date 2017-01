Lief! Verklede mini-paleiswacht haalt echte paleiswacht uit z’n rol

Wie ooit als toerist naar Engeland is gegaan, heeft vast staan wachten bij een paleis om te zien hoe de wisseling van de wacht eruit ziet. De paleiswachten wisselen volgens strikte choreografie hun collega’s af, zonder uit hun rol te raken.

Op Facebook is een video opgedoken die het tegendeel bewijst. Bij het Paleis in het Britse Windsor stond een aantal toeristen te wachten samen met een wel heel opvallende bezoeker. Een klein jongetje gehuld in mini-paleiswacht kostuum, inclusief harige berenmuts, maakte zijn opwachting om de wisseling van de wacht te zien. Net als je denkt dat de marcherende horde paleiswachten het jongetje compleet negeert, gebeurt er dit…

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: rtlnieuws.nl. Beeld: KIJK