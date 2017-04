Te leuk én helemaal de modetrend: Angelique maakt een sweater met haar eigen naam

De superleuke Chanel-trui met ‘Chanel’ erop is helemaal hip. Van quotes, letters tot merknamen: je ziet het nu bij alle kledingmerken voorbij komen.

Maar zo’n Chanel is natuurlijk niet voor iedereen te betalen en/of te vinden. Gelukkig heeft Angelique dé oplossing! Zij laat in deze aflevering zien hoe je op een sweater een tekst kunt schilderen. Het is écht ontzettend makkelijk – textielverf en een kwast, meer is het niet – iedereen kan het. En alles is mogelijk! Het is namelijk ook heel erg leuk om zo’n naamsweater te geven op een verjaardag van je kind, zus of… Hou hem gewoon lekker zelf.

Over DIY met Angelique

Van spijkerrokje tot toffe tas en van saaie blouse tot stoer shirt. In deze serie laat DIY-koningin Angelique (52 jaar, al jaren creatief manager bij Libelle en gek op mode én knutselen & fröbelen) zien hoe je je oude kledingstukken een nieuw leven kunt geven.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV