Deze moeder zorgde in haar hele leven voor meer dan 630 kinderen

Raelene McDowell (72) ziet het als haar levensmissie om ieder kind het gevoel te geven dat het er mag zijn. Daardoor heeft ze in haar leven al voor meer dan 630 kinderen gezorgd.

“Ieder kind waarmee ik in contact kom, moet het gevoel krijgen dat het wordt gevierd. Niet alleen voor zorgen, voeden of liefhebben, maar echt: vieren. Dat is mijn mantra. Ik vind dat ieder kind op aarde gevierd moet worden door minstens één persoon. We streven er naar dat te doen en dat kind het gevoel te geven de belangrijkste persoon op aarde te zijn op dat moment”, vertelt Raelene.

Pleegmoeder

Raelaene en haar man hebben drie kinderen van zichzelf, maar voor haar was het van kinds af aan al duidelijk dat ze voor kinderen wil zorgen. Daarom besloot ze pleegmoeder te worden. “We besloten te zorgen voor andermans baby’s terwijl zij behandeld werden of aan zichzelf werkten.” Het stel nam kinderen van verslaafden en/of slachtoffertjes van mishandeling onder hun hoede.

Moederdag

Inmiddels hebben ze samen tien kinderen, waarvan er zeven geadopteerd. Daar bovenop hebben ze ook nog eens 28 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Haar grootste wens: deze Moederdag met alle 47 picknicken.

Bron: ABC News. Beeld: KIJK