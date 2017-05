Ongelofelijk, moeder van vier koopt grond en bouwt eigen huis

Op Youtube kun je tutorials vinden van taarten decoreren tot en met taalcursussen. Wanneer je eventjes geen zin hebt om iets te leren dan kun je genieten van lachwekkende filmpjes en relaxte muziek.

Cara Brookins, moeder van vier, heeft het hele internet verbaasd met haar actie. Ze heeft namelijk een stuk grond gekocht en op dit stuk grond helemaal zelf een huis gebouwd. Vanuit nood begon ze dit immense project nadat ze uit twee vervelende huwelijken kwam. Samen met haar kinderen begon ze met de bouw van een prachtig huis, en dat alles met de hulp van Youtube tutorials!

Warm huis

Cara vond dat haar kinderen een goed plekje verdienden om te wonen, maar al snel kwam ze tot het besef dat ze door de huwelijken in financieel slecht weer zat. Dit was het beginpunt om een stuk land in de Amerikaanse staat Arkansas te kopen en daarop zelf een huis te bouwen met Youtube als bouwgids. “Mijn oudste zoon Drew heeft geholpen om de plannen goedgekeurd te krijgen bij de gemeente”, vertelde ze CNN.

Extra ervaring

Zodra Cara begon te bouwen kreeg ze hulp van haar kinderen en met alle Youtube-tutorials kwam ze een heel eind met het bouwen van hun eigen huis. Uiteindelijk had ze een klein beetje hulp nodig van een vriend met bouwervaring aangezien dat probleem niet te verhelpen was met de hulp van het internet.

Paleis met een zacht prijsje

Toen het huis uiteindelijk af was, bestond het uit 5 slaapkamers en zelfs een bibliotheek! Het gehele project heeft geschat zo’n $130.000 dollar gekost, zo’n €119.000 euro. Het hele huis stond er al in 9 maanden tijd en heeft een totaal oppervlakte van 3,500 m² waarbij de enige eis was dat er een plaatsje zou zijn om te schrijven.

Samen beter worden

Die kamer om te schrijven had Cara wel nodig na dit grote project, want over dit project heeft ze het boek Rise: How a House Built a Family geschreven.

