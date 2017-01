Moeder ontvangt bijzondere brief 2 maanden na de dood van haar dochter

Afgelopen september is de 10-jarige Delaney plotseling overleden toen ze naar school ging. Twee maanden later werd een bijzondere brief van het meisje gevonden in een fles.

Nadat het Amerikaanse meisje plotseling overleed, ontdekten de artsen dat het meisje een hartafwijking had. Delaney wist natuurlijk niet dat haar leven maar zo kort zou zijn, maar deed een paar maanden daarvoor wel iets waardoor haar moeder nu wat beter met haar dood om kan gaan.

Flessenpost

In juni schreef het meisje samen met haar vriendinnetje een paar brieven die ze in een fles stopten en in het water gooiden. Ze hoopten dat de fles ergens heel ver weg gevonden zou worden, maar dat was niet het geval. In november werd de fles door twee andere beste vriendinnen gevonden. Zij belden naar het telefoonnummer dat op de brief stond: het nummer van de moeder van het vriendinnetje van Delaney.

Speciale herinnering

Die moeder belde natuurlijk meteen de moeder van het overleden meisje en zo kwam de brief van het meisje terecht bij haar moeder, die daarmee een speciale herinnering aan haar dochtertje had. “De brief laat zien dat ze nog zoveel wilde doen in het leven. Ze schrijft over haar dromen en dat ze architect wil worden. Ze was een heel slim meisje”, zegt haar moeder in de video. “Ze is bij ons en kijkt naar ons. Dit was een teken en dat hadden we heel erg nodig”, sluit de moeder af.



