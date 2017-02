Moeder vindt brieven verongelukte dochter: “openen als je me mist”

Cindy’s dochter Macy was nog maar 16 jaar oud toen ze eind november om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Een maand later vond Cindy een stapel brieven terug die ze van Macy op haar verjaardag had gekregen. “Openen als je me mist” stond erop geschreven.

De bijzondere brieven geven moeder Cindy Mathis uit de Amerikaanse staat Georgia veel steun in deze zware periode. Tegen de tv-zender CBS vertelt ze: “Haar brieven zijn zo raak, en er zijn situaties die ze perfect inschatte. Ze kende me écht.”

Facebookpagina

Cindy is de Facebookpagina Macy’s Journey (‘Macy’s reis’) gestart. Daar deelt ze de bijzondere dingen die ze ontdekt in haar dochters brieven. Voor elke gemoedstoestand schreef Macy een brief: ‘openmaken als je even wilt lachen’, ‘openmaken als je je eenzaam voelt’, ‘openmaken als je niet kunt slapen’.

‘Openmaken op je verjaardag’

Natuurlijk deelt Cindy ook de brief waarmee het allemaal begon, ‘openmaken op je verjaardag’. Daarin laat Macy, toen 15 jaar oud, weten hoe ongelofelijk veel ze van haar moeder houdt. “Het beste cadeau dat je als ouder van je kind kunt krijgen”, zegt Cindy nu.

Helemaal vergeten

Cindy was de stapel brieven van haar dochter helemaal vergeten, tot ze er weer één vond bij het schoonmaken van de auto. Cindy beschrijft hoe ze hardop begon te huilen toen ze las: “Ik wil dat je weet dat ik van je hou. Ik vertel het je niet vaak genoeg, denk ik. En nu je niet kunt slapen en waarschijnlijk ergens over inzit, wil ik dat je weet dat ik van je hou.”

25 brieven

Het waren 25 brieven, en op eentje na heeft Cindy ze allemaal teruggevonden. Het is bijna griezelig, zegt haar moeder, dat Macy ze schreef op een moment waarop ze zich niet bewust was van haar naderende dood. “Het is alsof ze het wist. Maar ze kón het niet weten.”

Alsof ze nog bij me is

De brieven geven Cindy enorm veel steun in deze verdrietige tijd: “Alsof ze nog bij me is.”

Bron: RTL Nieuws, beeld: Macy’s Journey Facebook